El PSG sale al ataque por Ousmane Dembélé: ¿Cómo reemplazo de Mbappé?

El jugador, que se encuentra actualmente adelantando la pretemporada con el equipo azulgrana en territorio estadounidense, es el apuntado para reemplazar a Kylian Mbappé, que tiene prácticamente todo encaminado para convertirse en nuevo jugador del Real Madrid.

El PSG debe apurar su ofensiva, ya que a partir del 1 de agosto la cláusula de rescisión del jugador pasa a tener un costo de 100 millones de euros, como está estipulado en el último contrato que el francés firmó con la entidad culé.

Le puede interesar: “Si hay jugadores de buen pie, no puedes traer a un DT que no juegue bien”: Sebastián Viera

Desde el entorno del jugador, confirman la ofensiva parisina, pero desmienten que se esté cerca de un acuerdo. Es más, aseguran que aún no tiene oferta en firme del equipo que dirige Luis Enrique. Asimismo, explican que el jugador está ajeno a todo y su deseo, por el momento, es el de seguir defendiendo los colores del FC Barcelona.

Paris Saint-Germain started contacts to potentially activate Ousmane Dembélé release clause, €50m until July 31



The possibility is being discussed, as @FabriceHawkins @Santi_J_FM called.



Nothing done as of now.



Dembélé position will be crucial. Barça, offering new deal. pic.twitter.com/ExYPGhgqje