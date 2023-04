El Newell’s de Willer Ditta debuta en la Copa Sudamericana

Audax Italiano, penúltimo clasificado de la actual liga chilena, inicia este martes, a las 5 p.m., su cuarta andadura en la Copa Sudamericana frente al argentino Newell´s Old Boys, que tiene al exjuniorista Willer Ditta y al colombiano Jherson Mosquera en su nómina, con el objetivo de recuperar el juego agresivo que le permitió sorprender a Universidad Católica y clasificarse a fase de grupos.



Desde entonces, muy mal le ha ido a uno de los cuatro equipos llamados "de las colonias": los de Manuel Fernández solo han ganado uno de los nueve partidos de liga disputados -en la segunda jornada frente al actual colista Copiapó- empatado cuatro y perdido cuatro, los tres últimos de manera consecutiva.



Ocho jornadas sin conocer la victoria y con un balance muy pobre que demuestra fragilidad en ambas áreas: ha encajado 14 goles y solo ha sido capaz de convertir en once ocasiones, tres de ellas en el triunfo contra Copiapó.



Los Itálicos tampoco pudieron perforar la portería de Unión La Calera -que marcha en mitad de la tabla- en el último partido de liga, en el que lanzaron en 16 ocasiones el balón y solo en dos de ellas entre los tres palos.



Al técnico argentino no parece funcionarle el centro del campo, incapaz de surtir balones a la legión de compatriotas del entrenador que llegaron este año para reforzar el equipo: Gonzalo Sosa, que llegó libre de Mazaplán (México) como solución goleadora solo ha anotado dos goles en siete partidos de liga y uno en Sudamericana.



Tampoco han mejorado las cifras Lautaro Palacios ni Gabriel Hachen, quin tratará de marcar frente a su exequipo, ni su número 10 Michael Fuentes, que vio puerta por primera vez en la última jornada pero no ha cumplido aún las expectativas que levantó su fichaje desde Iquique, equipo de la segunda división.



Los pronósticos apuestan a que Sosa será la punta de lanza de partida, acompañado en ataque por el paraguayo Luis Riveros.



NEWELL'S, A RETOMAR LA SENDA DE LA VICTORIA



Newell's Old Boys viaja este lunes en vuelo charter a la ciudad de Rancagua, donde se disputará el partido por falta de estadios adecuados en Santiago para albergar competiciones internacionales, más allá del Monumental de Colo Colo.



El Teniente, feudo de O'Higgings, se ha convertido en el refugio de los equipos chilenos en torneos internacionales.



Según la prensa argentina, Gabriel Heinze, guarda con celo la alineación titular, en la que existen varias dudas: la principal, quién reemplazará al lesionado Juan Sforza, quien ya fue una sensible baja en la reciente derrota de los Rojinegro en terreno de Estudiantes en La Plata (3-0).



Aunque regresó Lisandro Montenegro en la banda derecha e Iván Gómez tomó el timón del centro del campo, todo apunta a que Heinze duda si dar cabida en la zona de creación a hombres como Marcelo Esponda, Pablo Pérez o Marcos Portillo.



Lo más probable es que el entrenador tenga en mente también el clásico del próximo domingo frente a Rosario Central, en el que necesita puntuar y mantener la fortaleza como local para mirar hacia los puestos altos de la clasificación.



Posibles formaciones:



Audax Italiano: Tomás Ahumada; Nicolás Fernández, Carlos Labrín, Osvaldo Bosso, Esteban Matus; Fernando Juárez, Marcelo Díaz, Matías Sepúlveda, Gonzalo Ríos; Gonzalo Sosa y Luis Riveros.



Entrenador: Juan José Ribera.



Newell's: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Willer Ditta, Facundo Mansilla, Ángelo Martino; Iván Gómez, Marcelo Esponda, Cristian Ferreira; Brian Aguirre, Jorge Recalde y Ramiro Sordo.

Entrenador: Gabriel Heinze.