El mundo del Boxeo llora la partida de Bernardo Caraballo

Concentrado dentro de un cuadrilátero y bajo la euforia de muchos fanáticos coreando su nombre, seguramente es el último recuerdo que muchos amantes del boxeo tienen de Bernardo Caraballo. Un luchador carismático que se ganó el cariño de las personas y que hoy, a sus 80 años de edad, tuvo que decirle adiós a este mundo.

En la madrugada de este jueves se produjo la muerte de Bernardo Caraballo, uno de los boxeadores más reconocidos en el país y el primer colombiano que peleó por un título mundial contra el brasileño Eder Jofre.

Muchos nombres del mundo del pugilismo nacional han manifestado sus condolencias y la importancia que Bernardo representaba para esta disciplina en el país.

Julio Torres, presidente de la Liga de Boxeo del Atlántico. “Puedo decir que el boxeador más carismático en la historia fue Bernardo Caraballo. La gente se acercaba a los eventos para verlo, sin importar si ganaba o perdía. De hecho, es uno de los cartageneros más reconocidos. Si usted pregunta por el apellido Caraballo en la ciudad ‘Heroica’ todos los va a relacionar con él. Un hombre responsable, enérgico y que nos abrió el camino en las peleas de título mundial. Si usted traslada un boxeador como Bernardo a estos tiempos, fácilmente puede ser campeón mundial con cualquiera que le paren al frente”.

“Bernardo era de esos boxeadores que siempre tenía un alto grado de concentración en lo que hacía. En su momento,ñ fue el mejor de Colombia y seguramente es mucho mejor que muchos que fueron campeones mundiales. Hablas de su nombre a cualquier boxeador y saben quién es, así de grande fue. Los hombres mueren, pero las historias quedan. Ahora debemos darle el valor que no se le brindó en su momento”.

Fidel Bassa, excampeón mundial. “Indudablemente todas las muertes duelen, pero cuando uno es cercano a la persona tienen un tinte más triste, y en este caso, más por la calidad de Bernardo. Todos los boxeadores que hemos charlado hoy sabemos que algún día vamos a morir, pero encontrarse con ese momento es muy fuerte. Caraballo no lo fue oficial, pero para nosotros es campeón mundial totalmente. Él nos marcó el camino y estoy muy agradecido por la forma como llevo el nombre de nuestro país en alto. Fue, sin duda, un espejo para nosotros. Vamos a recordarlos por siempre”.

Juan Carlos Devia, empresario boxístico. “Ha fallecido uno de los boxeadores más grandes de toda Colombia. Pachito Fernández me llego a contar que durante una pelea en un estadio de fútbol en Ecuador, un avión sobrepaso el recinto de la pelea, y Bernardo aprovechó que el boxeador miró hacia arriba y le dio un nocaut (risas). Puso a Colombia en el mundo. No era normal lo que hacía y eso le llamaba a uno la atención. De pronto, no se supo aprovechar toda esa imagen de Bernardo en tiempos posteriores. Sin embargo, queda ese legado de que cuando realicemos cualquier acción debemos hacerlo con la mayor pasión y entusiasmo. Es el momento indicado para que las autoridades boxísticas le enseñen al mundo todas las historias detrás de nuestros boxeadores más importantes para llenar de aliento y motivación a los nuevos muchachos que se van levantando”.

Estewil Quesada, especialista en boxeo. “Bernardo Caraballo fue el primero en despertar el interés por el boxeo a todas las personas y entidades. De niño, me emocionaba mucho por ir a presenciar todas las peleas que firmaba Bernardo. Lastimosamente desde hace un tiempo venía muy mal de salud, pero su historia es algo que va a quedar grado en nuestra mente”.

Del mismo modo, el Comité Olímpico Colombiano lamentó profundamente, a través de un comunicado, el fallecimiento del ex boxeador Bernardo Caraballo.

“Expresamos nuestra más sentida voz de pesar a su familia y a la comunidad del boxeo cartagenero y colombiano, que lo recordarán como el primer grande de este deporte en Colombia. Paz en su tumba”, dijo Ciro Solano Hurtado, Presidente Comité Olímpico Colombiano.