“Ilusiona poder ganarle a Messi”: Héctor Herrera

La presencia o no de Messi en esta final se ha llevado todos los titulares de la previa y el centrocampista mexicano advirtió del peligro de ‘10’ de ‘la Albiceleste’ en el campo.

“Lo he dicho muchas veces: parece que no está en el partido y no encuentra los espacios, pero en el momento en el que le das el mínimo espacio él lo aprovecha”, indicó.

“No hay una teoría para pararlo. Creo que habrá trabajar muy bien como equipo y que pase lo que Dios quiera”, explicó.

Aunque el Inter Miami parte en principio como favorito, ya que tendrá el apoyo de su afición, Herrera señaló que el conjunto de Houston “está tranquilo, está motivado, está consciente”.

“Creo que hemos venido haciendo las cosas bien y esa es nuestra fortaleza: el grupo y la unión que tenemos”, señaló.