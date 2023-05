El francés Paret Peintre gana la cuarta etapa del Giro de Italia

El francés Aurelien Paret Peintre (Ag2r Citrôen) se ha impuesto en la cuarta etapa del Giro de Italia disputada entre Venosa y Lago Laceno, de 175 km, tras la que se convirtió en nuevo 'maglia rosa' el noruego Andreas Luknessund (DSM), ambos protagonistas de la escapada definitiva de la primera jornada de montaña.



Costó que se hiciera la fuga definitiva, la que permitiera un vencedor nada peligroso para Evenepoel y los favoritos en la general. El belga, después de encarrilar el Giro en la crono inicial, soltó la ‘maglia rosa’ para quitarse de encima la presión del líder. Lo aprovechó uno de los 7 fugados, el francés Aurelien Paret Peintre (Annemasse, 27 años), quien ganó el pulso en la recta de meta al noruego Luknessund, nuevo ‘maglia rosa’.



Paret Peintre dibujó en meta un tiempo de 4h.16.04, el mismo que Luknessund, feliz como nunca el chaval de 23 años que vino por etapas y se encontró con la prenda mágica rosa. En la quinta etapa saldrá como patrón con 28 segundos sobre Evenepoel, 30 respecto a Paret Peintre, 1 minuto sobre el portugués Almeida y 1,12 a Primos Roglic.



LA FUGA SE HACE ROGAR



Primera etapa de montaña, primera cita para los escaladores, tres puertos y la lluvia de testigo. De inicio no se formó la habitual fuga, el pelotón no dio licencia para escapar. Los primeros intentos se produjeron en el ascenso inicial a La Crocelle (2a, 13,5 Km al 4,3%), ya con lluvia y niebla a medida que se iban ganando metros de altitud, pero nadie logró darse a la fuga.



Pinot y el colombiano Buitrago cruzaron en cabeza por la cima antes de lanzarse a un descenso de 20 km que pudo al pelotón, siempre controlador, a los pies del Valico di Monti Carruozzo (2a, 8,8 Km al 4,9%), en cuyas rampas, por fin, 7 hombres pusieron asfalto por medio: Ghebreigzabhier (Trek), Skujins y Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa), Barguil (Arkéa), Conci (Alpecin), Leknessund (DSM) y Paret-Peintre (AG2R).



El eritreo Amanuel Ghebreigzabhier pasó en cabeza con el grupo a rueda con 3,45 de ventaja sobre el sector de los favoritos, en estado de calma total en espera de un final revoltoso, propicio para causar estragos. Pero la fuga se fue distanciando con la 'maglia rosa' en peligro para Evenepoel, pues el noruego Andreas Leknessund estaba en la general a 1,40 del belga.



ETAPA PARA PEINTRE, LA MAGLIA PARA LUKNESSUND



No fue un trauma para Evenepoel la posibilidad de perder la ‘maglia’, pues queda mucho Giro, y las obligaciones el líder después de cada etapa también desgastan: ceremonia del podio, entrevistas...etc. El septeto empezó a trepar las rampas del Colle Molella (2a, 9,7 Km al 6,2%), con la cima a 3 Km de meta, con una ventaja de 4,30 minutos.



La carretera empezó a apuntar al cielo, la fuga con buenas perspectivas de triunfar y el pelotón reduciendo la diferencia con el Ineos de Tao Geoghegan y Thomas mostrando intenciones. Emoción por la etapa y por saber si Evenepoel iba a continuar de patrón rosa. El campeón del Mundo iba solo, sin compañeros en el grupo de favoritos.



A 2 km de la cima del Colle Molella y a 5 de meta tensó el ritmo Leknessund en la parte más dura del puerto, llevándose a rueda a Ghebreigzabhier y Peintre.



El ciclista nórdico y el galo Paret Peintre coronaron el puerto con 2,33 minutos sobre el pelotón. Al alcance de ambos la gloria en Lago Laceno. Y emoción por el liderato. Hasta meta una crono entre dos ya en carretera llana. Con Evenepoel a más de 2 minutos la suerte estaba echada. Faltaba conocer el reparto del botín. Fue más rápido Peintre, quien arrancó a 100 metros de la línea.



No hubo respuesta de Luknessund, pero el nórdico lucía feliz con la maglia rosa, algo que nunca había imaginado el ciclista de Tromso, un excampeón de Europa sub'23, ganador de etapa en la Vuelta a Suiza. Su ambición recogió el “regalo” de Evenepoel, quien sigue siendo el jefe “de facto”.



Este miércoles se disputa la quinta etapa entre Atripalda y Salerno, de 171 km, un recorrido escarpado, sobre todo en la primera mitad, propicio para una escapada, aunque el final llano no descarta una resolución al esprint.