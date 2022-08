El Elche disipa todos los rumores de traspaso hacia Johan Mojica

El presidente del Elche español, Joaquín Buitrago, ha afirmado este miércoles que el club ilicitano no tiene conocimiento del posible interés del Villarreal por el internacional colombiano Johan Mojica, por lo que cuenta con el lateral para la presente temporada.

“Al Elche no le ha llegado nada. Han ido surgiendo noticias y rumores durante el verano, pero no se ha concretado nada y Johan se va a mantener en nuestro equipo. No esperamos que se marche”, comentó el dirigente a los medios durante la ofrenda del club a la Patrona de la ciudad, la Virgen de la Asunción, en la Basílica de Santa María.

Cuestionado por la posibilidad de que el Villarreal o cualquier otro equipo paguen la cláusula de rescisión del jugador, de 5,5 millones de euros, el presidente indicó que esta opción es algo que “forma parte de las reglas del juego de LaLiga”.

“Hay cláusulas de rescisión y nadie está libre de que venga un club, llegue a un acuerdo con el jugador y se abone esa cláusula. Tenemos que estar prevenidos para cualquier situación”, dijo el presidente del Elche, quien admitió que en esta situación se hablaría con el jugador para intentar retenerlo.

Buitrago aseguró no temer que la posible marcha de Mojica llegue al límite del cierre del mercado y sin tiempo para reaccionar, ya que recordó que el club fue previsor “y tenemos esa contingencia prevista”.

“Tenemos a Carlos Clerc (fichaje procedente del Levante), que cumple las funciones y también la opción de incorporar a (el argentino) Lautaro Blanco, que está previsto que llegue a partir de enero”, recordó.