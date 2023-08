El divertido show de Harold Ramírez con un micrófono en el juego Rays-Tigres

Se notó que tiene muchísima empatía con el dominicano José Sirí, quien le siguió en el turno al bate y al cual le pronosticó que dispararía un cuadrangular.

“Ven, pa’ que salgas en la televisión. Ya esto está funcionando, puedes decir una payasada si quieres”, le decía ‘el Pitbull’ al jardinero inicialmente, tratándole de explicar lo del micrófono.

“Viste, yo te dije que la ibas a sacar hoy, no te puedes quejar”, le expresó Ramírez tras el vuelacercas. “Sí, tú me lo dijiste, me lo dijiste”, respondió el dominicano aún agitado tras correr las cuatro esquinas.

“Él no cree que voy a correr rápido, me ve y me dice: él está un poco gordito, ni lo va a intentar”, agregó Ramírez haciendo alusión a los jonrones de Siri cuando lo encuentra en circulación.

Harold quería dar 10 jonrones, y predijo que Siri iba a conectar jonrón. Solo uno de esos eventos pasó.



Aparte de su jocosidad constante por el micrófono abierto, Ramírez se fue de 5-3 durante el juego en su rol de bateador designado. Anotó dos carreras y empujó una.

“Tenemos que volver a hacer esto, me ha ido bien”, le dijo el bolivarense a la productora que le instaló el micrófono antes del juego y que estaba pendiente de cómo transcurría todo.