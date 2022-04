El descarnado lamento de Asprilla por la muerte de Freddy Rincón

Y, en medio de la tristeza por esta repentina partida del futbolista que capitaneó al Corinthians en la conquista de su primer Mundial de Clubes, muchos de los que fueron sus compañeros en la selección Colombia han recordado momentos con el ex mediocampista.

Uno de los que se ha visto más afectado es Faustino Asprilla, quien jugó dos Mundiales con él, el de Estados Unidos 1994 y el de Francia 1998. Pero más allá de expresar su dolor por sus redes sociales y en algunas entrevistas, el ex jugador y actual panelista de un programa deportivo declaró en un video que no entendía por qué Rincón no tenía un conductor.