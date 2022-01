El colombiano Iván Arboleda regresa a Argentina

El portero colombiano Iván Arboleda, perteneciente al Rayo Vallecano hasta 2024, jugará hasta final de temporada cedido en el Newell's Old Boys argentino, según informó este jueves el club madrileño.



Desde su llegada al Rayo en septiembre de 2021, Arboleda no ha tenido oportunidades y ha estado a la sombra del macedonio Stole Dimitrievski y el francés Luca Zidane, los dos porteros que han gozado de minutos este curso a las órdenes de Andoni Iraola.



El bagaje de Arboleda en estos siete meses en el Rayo se resume en once convocatorias ocupando una plaza en el banquillo sin jugar.



Con su cesión a Newell's Old Boys, Arboleda regresa a la Liga argentina, un campeonato que conoce perfectamente tras vestir los colores de Bandfield entre 2015 y 2021.



El acuerdo de cesión a Newells es hasta junio de este 2022, aunque llegado el momento si hay de nuevo acuerdo se podría prorrogar otros seis meses más, hasta final de año.