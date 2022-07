‘El Chicho’ Arango marca y Bale logra su primer gol con LAFC

Con un gol del colombiano Cristian Arango y otro del galés Gareth Bale, que supone su primer tanto en la MLS, el LAFC del mexicano Carlos Vela derrotó este sábado por 2-0 al Sporting Kansas City para consolidarse como el mejor equipo de la liga hasta el momento.

Bale, que entró en el minuto 65 sustituyendo a Kwadwo Opoku, se estrenó como goleador en la MLS en el 83’ aprovechando un contraataque en el que se asoció con Arango y que culminó con un buen disparo raso justo al pisar el área.

El galés debutó con el LAFC la pasada jornada en el triunfo por 2-1 en el campo del Nashville.

Al margen del gol del exjugador del Real Madrid, la gran noticia para el LAFC, que lleva cinco victorias en los últimos seis partidos, fue el gol de Arango, que atraviesa un excelente momento de forma y que ha logrado siete tantos en sus últimos ocho encuentros (acumula nueve dianas en total).

