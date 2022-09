El buen momento de Harold Ramírez en las Grandes Ligas

Es que el poder que tiene al bate el colombiano no tiene discusión. Si no fuese porque no cumple con el mínimo de juegos en los que debe actuar, estaría en uno de los primeros puestos en la lista de promedios al bate en la Liga Americana y en La Gran Carpa en general gracias a su promedio de bate de .331.

El cartagenero, de 27 años, ya completó los 100 imparables en esta campaña y parece no tener limite alguno este año.

Su gran momento lo tienen como uno de los mejores colombianos en la temporada, logrando destacarse casi en cada juego en el que tiene la oportunidad de actuar.