El amague de Luis Muriel que dejó viendo un chispero al arquero

Quiere seguir marcando diferencia. Luis Fernando Muriel ya empieza a ponerse a punto cerca de comenzar la temporada 2022/2023 con Atalanta de Italia, cuadro con el que disputará la Serie A y la Liga de Conferencia.

El delantero colombiano, que estuvo más de un mes en Barranquilla disfrutando de sus vacaciones y entrenando en algunas ocasiones con Junior, ya adelanta los trabajos de pretemporada con el conjunto de Bérgamo.

Y en uno de los partidos de preparación que disputó, el tomasino dejó destellos de su técnica frente a los rivales. El pasado miércoles, en un juego en el que su onceno se impuso 10-0 al modesto Rapp. Valli Bergamasche, el atlanticense hizo uno de los goles con una soberbia jugada.

Il pallone sparisce... e @Luisfmuriel09 anche Luis #Muriel makes the ball disappear... and he disappears too #GoAtalantaGo pic.twitter.com/RgVX7eIQVJ