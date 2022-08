Egan Bernal revela que le advirtieron que podría quedar en silla de ruedas

Para Bernal es una sorpresa grata volver a competencia luego de todo lo que le ha pasado, pero a su vez, se siente contento por la condición física que ha presentado en las dos carreras que ha corrido estás últimas semanas. “Me siento muy bien, depende del punto de vista... Teniendo en cuenta todo lo que me ha pasado, estoy súper sorprendido. Estoy muy contento de la condición física en la que estoy. Mi entrenador me decía: 'no quiero que se meta en ningún problema', 'no lo quiero ver adelante', 'a usted le van a dar ganas, pero no va a hacer nada. Solo quiero que acabe la carrera’”. Indicó

Para Egan, el apoyo familiar fue fundamental para su recuperación. Manifestó que los primeros días, luego del accidente, no podía dormir bien por el dolor que sentía en la espalda, pero gracias a su novia María Fernanda y su mamá, pudo soportarlos.