Egan Bernal agradece a quien ha sido su ‘ángel de la guarda’ tras accidente

“Mi masajista”, y en realidad mi amigo, persona de confianza y quien me tiene que aguantar todo lo que tengo que decir después de cada carrera, quien me levanta el ánimo en días duros y muchas veces me regaña cuando lo necesito”, escribió el pedalista.

En el mensaje también resaltó la compañía y el apoyo de Alonso hacia la familia de Egan, mientras el estuvo hospitalizado. “Todos deberían tener un Cristian en su vida” aseguró.