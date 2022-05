Recuerdos de la niñez de ‘Luchito’

Otro de sus buenos amigos es Brayan Daniel Gómez Mejía, ingeniero civil de 23 años, quien recuerda con emoción cuando jugaban fútbol en el barrio Lleras cuando eran unos niños.

“Era una misión imposible quitarle el balón a Lucho, siempre era el que más corría, el que más jugaba, el que más se destacaba en los partidos; todos lo señalaban como un gran jugador”, afirma.

Sus ojos brillan y la emoción lo envuelve cuando recuerda una conversación que tuvo con el exjugador del Junior antes de llegar al profesionalismo.

“Esa conversación la tuvimos y ahora me parece mentira que todo lo que hablamos se ha cumplido. Yo le decía: ‘mano, tú no puedes quedarte aquí en Barrancas, tu fútbol es excepcional, es para Europa’. Y él me decía que eso era difícil, porque había mucho jugador bueno y que, aunque estaba trabajando para eso, lo veía lejos. Soñábamos con estar en un estadio en una final de la ‘Champions League’ y que todo mundo gritara su nombre, pero además con que fuera el mejor jugador del mundo. Todo eso parecía imposible y me emociona mucho que sea una realidad”, cuenta Brayan, quien reconoce que desde entonces lo admiraba como persona y como jugador.

Agrega que “es un gran orgullo y es impresionante lo que ha sucedido, pero en el fondo sentía que eso iba a pasar, porque él es algo fuera de serie. Además que la disciplina que teníamos lo ayudó muchísimo. Nosotros escuchábamos que los futbolistas no podían estar tomando y debían cuidarse y eso lo tuvimos muy presente”.