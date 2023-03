“Estamos dispuestos para darle una alegría al país”: Dilson Herrera

Todo está listo. El equipo ya afinó su poder y está preparado para su debut en el Clásico Mundial de Béisbol. Colombia tendrá su primer juego en el torneo beisbolero este sábado, ante México, en el estadio Chase Field, de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, a las 2:30 p.m. (hora colombiana).

Uno de los peloteros más experimentados que tendrá el combinado nacional en este evento es Dilson Herrera, quien horas antes de ese primer juego compartió sus sensaciones para enfrentar este importante evento.

“Estoy contento y alegre por esta gran oportunidad. Esto es un sueño cumplido. Estoy orgulloso de representar a Colombia y estamos dispuestos a dar lo mejor de mí para darle alegría a la familia y a todo el país”, manifestó el bolivarense en conversación con el periodista Egel Ortega.

El cartagenero, que actúa en la segunda base, manifestó que no tiene problema en jugar en la posición que sea con tal de ayudar al equipo.

“Estoy agradecido con el público colombiano y con la gente que de verdad me aprecia. Si tengo la oportunidad de jugar voy a dar lo mejor de mí por el país, por el equipo y estamos bendecidos. No importa la posición en la que me pongan, lo único que sé es que daré lo mejor de mí”, expresó.

Por último, Dilson, que tiene experiencia en Grandes Ligas, comentó que estaba esperando el momento para integrar el equipo, pese a que en la lista inicial no estuvo incluido.

“Estaba esperando y tranquilo. En el momento del primer roster no fue lo que se esperaba, pero se tuvo paciencia. Este equipo es muy joven y los veteranos que hay han estado muy consistentes en el último año y esta es una combinación muy buena. Estamos dispuestos a darle una alegría al país”, concluyó.