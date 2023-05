Diego León Osorio, del cielo al infierno

Luego de su paso por Nacional, vistió los colores de Santa Fe y del Junior. Acá a Barranquilla lo trajo, en 1996, Carlos ‘el Piscis’ Restrepo, técnico campeón con el cuadro rojiblanco en 1995. Su paso por ‘Curramba’ fue fugaz, pasando más tiempo en el departamento médico que en las canchas.

De Junior saltó a Nacional, donde finalmente se retiró en 1998 a los 38 años. “No pude renovar con Nacional. No quería jugar en ningún otro equipo y por eso decidí hacerme a un lado”, afirmó.

Una de sus grandes frustraciones fue no jugar un Mundial con la Selección, lesionándose a pocos días de la máxima cita de Estados Unidos 1994. “Participé en varios procesos mundialistas, pero mis lesiones no me dejaron jugar ninguno”, recuerda.

A Diego León Osorio le espera, nuevamente, una condena, la cual, por el momento, la pagará con detención domiciliaria. Su pasado futbolístico sigue ahí, en los anales de la historia, pero su presente sigue opacando a ese jugador atrevido, que dejó huella en la Selección, el Medellín y en Atlético Nacional.