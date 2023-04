Didier Fuentes, la representación toludeña en las Ligas Menores

Didier Fuentes ya sabe lo que es actuar en las Ligas Menores. En solo dos compromisos ha realizado 96 lanzamientos dentro de los cuales ya firmó siete ponches. Le han bateado cuatro imparables y le anotaron tres carreras limpias. Viene tomando confianza poco a poco.

“Me está yendo excelente gracias a Dios. Aquí hay más competitividad que el año pasado en República Dominicana. Los peloteros tienen más experiencia y edad que yo. Me siento muy emocionado que los Bravos vean un buen proyecto en mí. Me llena de confianza”, apuntó.

“Los entrenadores me han hecho mucho énfasis en tener más confianza en mis lanzamientos. Algunos me dieron un par de técnicas para ponerlos siempre donde quiero. Así mismo, he empezado a controlar mis emociones cuando me va mal en los juegos. Creo que soy muy maduro para mi edad”, agregó.

Lanzador de ADN, nunca volvió a coger un madero desde que tomó la decisión, Didier Fuentes solo se enfoca en Las Mayores. Ese es su sueño, su desvelo. Sabiendo que los Bravos de Atlanta están poniendo mucha confianza en él, considera que su debut podría venir muy pronto. Lo pone todo en manos de Dios.