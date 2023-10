Diamondbacks derrota 4-2 a Filis y jugará la Serie Mundial contra Rangers

Los Diamondbacks de Arizona disputarán la Serie Mundial por segunda ocasión en su historia, luego de que este martes derrotaran 4-2 a los Filis de Filadelfia en el séptimo partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.



Los de Arizona ahora enfrentarán en el llamado "Clásico de Otoño" a los campeones de la Liga Americana, los Rangers de Texas.



En su única visita a la Serie Mundial, en el año 2001, los Diamondbacks superaron a los Yanquis de Nueva York en siete partidos.



Corbin Carroll terminó con tres imparables en cuatro visitas al plato, se robó dos bases, anotó dos veces y remolcó una carrera para lograr su mejor actuación en esta serie y ser determinante para el triunfo de los Diamondbacks.



El venezolano Gabriel Moreno empujó una carrera y el puertorriqueño Emmanuel Rivera y el dominicano Geraldo Perdomo tuvieron una anotada cada uno para contribuir al triunfo de los Diamondbacks.



El dominicano Ketel Marte estableció una nueva marca, al extender a 16 su racha de partidos bateando por terreno de nadie en la postemporada.



En la Serie de Campeonato, Marte conectó la pelota para promedio de bateo de .387 (31-12), con tres dobles, un triple, con dos anotadas y tres empujadas, para ser escogido Jugador Más Valioso en la lucha por el boleto a la Serie Mundial ante los Filis.



El novato Brandon Pfaadt lució como un veterano y aunque no logró completar las cinco entradas para optar por la victoria, al dejar el juego tras cuatro capítulos, limitó la ofensiva de los Filis a dos carreras y ponchó a siete bateadores.



El venezolano Ranger Suárez (1-1) se subió al montículo por los Filis, realizando un recorrido de 4.2 entradas, en las que le pegaron seis indiscutibles y le anotaron tres carreras, mientras registró seis ponches a su cuenta personal



Los Diamondbacks no perdieron tiempo y se colocaron delante en el marcador en el primer episodio, cuando Christian Walker conectó un rodado al intermedista Alec Bohm, quien forzó en la segunda base al venezolano Gabriel Moreno, permitiendo que Corbin Carroll anotara la primera carrera en el encuentro.



Bohm se encargó de emparejar el marcador para los Filis, al disparar un cuadrangular hacia la banda del jardín izquierdo, sin corredores en las bases, en la segunda entrada.



Los locales volvieron al ataque en el cierre del cuarto acto, y agregaron una vuelta más por doble al prado izquierdo de Bryson Stott, quien llevó a Bohm hasta la timbradora para darle la ventaja (2-1) a los Filis.



Los Diamondbacks no se dejaron intimidar y en el quinto episodio y con dos outs en la pizarra, Carroll disparó un sencillo al jardín central, con el cual permitió que el puertorriqueño Emmanuel Rivera anotara desde la intermedia para volver a igualar las acciones (2-2).



Tras el imparable productor de Carroll, Moreno se encargó de llevarlo hasta la registradora, con un indiscutible al jardín derecho, para darle ventaja de una carrera (2-3) a los dirigidos por Torey Lovullo.



En el cierre de ese quinto acto, Kyle Schwarber conectó un doble para colocarse en posición de anotar sin outs, pero el relevista Joe Mantiply dominó a Trea Turner con rodado al tercera base y a Bryce Harper con un batazo profundo al jardinero izquierdo, dejando el montículo a Ryan Thompson, quien eliminó a Bohm con elevado al segunda base para terminar con la amenaza.



En el séptimo episodio, Carroll llegó al plato y con dos outs, conectó un elevado de sacrificio al jardín derecho ante los envíos del venezolano José Alvarado, con el cual el dominicano Geraldo Perdomo avanzó hasta el plato, para que los Diamondbacks continuaran sacando distancia en el marcador 4-2.



En el cierre del séptimo los Filis colocaron dos hombres en las bases, con un out, pero el relevista Kevin Ginkel eliminó a Turner y Harper con elevados al prado central para terminar la entrada.



La victoria por los de Arizona se la llevó Ryan Thompson (1-0), al trabajar 1.1 entradas en blanco y el salvamento se lo acreditó Paul Sewald (6), quien lanzó la novena sin anotaciones.