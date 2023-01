Devis Vásquez, el flaquito tímido y nervioso, ya está en el AC Milan

EL ORIGEN DE TODO. Antes de que se pusiera el buzo de la selección Atlántico, mucho antes de que se vinculara al Patriotas FC, mucho antes de que triunfara en el fútbol paraguayo y fuese transferido al encopetado equipo milanés, Vásquez “era un muchachito flaco, tímido y nervioso” que un día llegó a la cancha del barrio La Magdalena buscando una oportunidad en el Gremio de Barranquilla, un equipo del balompié local dirigido por Adolfo Cotes y Ana Argüello.

“Era un niño tímido, extremadamente tímido, no era seguro de sí mismo”, expresa Ana, su primera entrenadora, la que lo recibió en La Magdalena cuando llegó de la mano de Luis David Angarita (q.e.p.d.), padre de uno de los integrantes del equipo

“Yo le había dicho a Angarita que necesitábamos urgentemente un arquero de la categoría 98 (nacidos en ese año) para el torneo de la Liga de Fútbol del Atlántico y otros campeonatos en los que participábamos. Él me dijo que tenía un muchacho que no sabía mucho, que no había jugado en equipos de fútbol, pero que era alto, muy grande. Devis llegó solito, acompañado por Angarita”, cuenta Ana.

Jorge Vásquez Barrera, su padre, de quien heredó la estatura (1,94), ha residido en su tierra natal, Medellín, mientras Elina Llach Alvarado, su madre, vivía ocupada con sus labores como costurera en un pequeño local en el mercado de La Magola, en el centro de Barranquilla, en el cual conseguía el sustento para Devis y Jorge, su hijo mayor, que también es altico (1,97).

“Carecía de muchas cosas. Su madre no contaba con recursos económicos. Yo visité a su mamá en el puesto de trabajo y le pedí que lo apoyara en todo lo que pudiera. Apenas iba a cumplir ocho años. Ella me dijo: yo no tengo para eso. Tenía pocos ingresos y le quedaba difícil. Angarita y yo lo apoyamos mucho. Le compramos unos guayos y unos guantes. Fuimos dándole forma a ese flaquito tímido y nervioso que se fue soltando y disparando. La mamá se fue acercando y su hijo empezó a brillar. Se ganó la titular y fue escalando. Involucramos y comprometimos mucho más a su madre. Hicimos una gran amistad con ella”, recuerda Ana, que en el último tiempo ha perdido contacto con Devis y Elina, que seguramente tienen sus celulares a punto de estallar con imparables mensajes de felicitación y solicitudes de entrevista.

“Estoy muy feliz con verlo ahora en el Milan. Me encantaría tenerlo frente a frente y darle un fuerte abrazo”, apunta Ana.