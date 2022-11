De fanático de motores a domador de ellos

“Entré a esta categoría con el fin de saber más sobre el mundo de los carros, para ver si estos me gustaban más que los cars. Las primeras carreras no fueron fáciles porque no tenía tanta experiencia. Pero, con el pasar de las competencias fui mejorando poco a poco y en la cuarta carrera logré mi primer podio”, relata Vega.

Luego de lograr afianzarse un poco en esta nueva modalidad para él, ha llegado a destacarse entre los demás pilotos que gozan con más bagaje que el nacido en Barranquilla y en la última carrera del torneo supo quedarse con el primer puesto.

“Fue una gran satisfacción ganar la última carrera, ya que competimos y nos preparamos con mucho esfuerzo para ello”, rememora.

Y, a pesar de que es uno de los más novatos en la categoría y es superado por otros corredores en experiencia, dice que ha logrado ganarse un puesto en la clase A gracias a su deseo de competir y el solo pensar en ganar.

“Ha sido un reto porque estoy compitiendo con personas que vienen corriendo desde hace diez o doce años y yo apenas llevo poco más de medio año en esto. Pero esto yo me lo tomo muy en serio y le meto muchas ganas. Eso le puede ganar a la experiencia”, alega.