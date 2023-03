Así vivieron los familiares de Angie Valdés su medalla de plata

Denis, hermana de Angie, admitió que nunca había visto tanta gente en la casa comunitaria, donde el patio con techo, sillas de plásticos blancas fue acondicionado con algunos sacos y peras de boxeo. Una caja de cartón blanca con deditos y empanadas fritas estaban guardadas para repartir al final del resultado. Al fondo, otra área del patio a cielo abierto permaneció con maleza, cadillo y arena sin que nadie lo pisara.

Denis se puso nerviosa en primera fila antes de comenzar la pelea de su hermana. Tenía sus pestañas y cejas pintadas de negro y vestida con una camisa blanca y un pantalón oliva. Los labios le temblaban.

La final de Jenny Arias ante la china Huang Hsiao-Wen, encendió el preámbulo de la final de Angie Valdés. De telón de fondo, las banderas de Colombia y Barranquilla, y en la paredilla dos vecinos encima de una escalera de madera aparecieron para ver la pelea. Otro más se montó en un palo de mango que reposaba en la terraza.

“¡Vamos con todo!”, se escuchaba.

Ganó la china por unanimidad del jurado (5-0), no hubo victoria de Arias, pero cada golpe fue celebrado por los presentes. Se reconoció en la derrota a la primera finalista de Colombia en el Mundial de Boxeo Femenino de la India.

La tensión aumentó al esperar el anuncio del pleito entre Angie Valdés y la brasileña Beatriz Ferreira.

Luis Villarreal ya se había tomado un té de ajo con limón y la pastilla para la presión. Vestido con gorra, jean y camiseta de la selección Colombia, uniforme que alguna vez lució Angie Valdés, el entrenador no mostraba que los nervios estaban apareciendo.

El combate de Angie comenzó y Denis no pasó del segundo asalto en la primera fila, donde había 17 familiares, entre ellos Manuel María, quien ya cambiado de ropa tenía a dos de sus nietos sentados en sus piernas, y a su izquierda estaban sus hijas Patricia, María Fernanda y María José. Denis se levantó y se fue hacia los espectadores de la parte de atrás. Los que estaban de pie, entre ellos el boxeador profesional Marlon Olea y el único con tapabocas.

“Esta pelea estará buenísima”, dijo María José.

María Fernanda empuñaba su mano derecha y se levantaba. Patricia, hermana de Angie, la que alguna vez se puso los guantes, aplaudía con emoción y lanzaba un ademán de un pequeño gancho; levantaba las manos en señal de victoria. María José, hermana de Angie, disfrutaba cada golpe de Angie.

Con los dos primeros asaltos, los asistentes comentaron la pelea entre los descansos.

– ¿Por qué no dieron los resultados de los jueces del segundo asalto?, preguntó.

–Yo creo que a Angie no le dieron el primer asalto. Ella lo ganó.

Luis Villarreal chifló para evitar que alguno le tapara la visión de la pelea y mientras los asistentes saltaban por cada golpe, el entrenador ni se inmutaba. Tenía una mirada de cazador.

–Trabaja con la izquierda – gritó el hermano de Manuel María.

Uno que otro se levantaba de la silla para imitar el golpe que había dado la colombiana a la brasileña.

–El primer round fue de Angie –dijo Denis con el ceño fruncido y buscando una mirada de aprobación.

Angie se había caído en el segundo asalto y se levantó. Un resbalón que, a juicio de José Valdés, le quitó fuerza.

El tercer asalto rebajó la algarabía. Patricia juntaba sus manos en un ademán de súplica. Se sospechó el desenlace final. No hubo un ataque para mantener la ola de seguidores en La Playa. La hermana de la púgil protagonizó uno de las escenas más peculiares de la mañana. Pasó todo el round definitivo mencionando las mismas palabras: “Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo”, frase que mencionaba con más intensidad cuando su hermana lanzaba un golpe.

Con el resultado, la derrota y el subcampeonato del mundo en la división de los 60 kilogramos para Angie Valdés, los aplausos aparecieron como un reconocimiento.

“No importa mi hermana, eres la mejor”, dijo Denis.

–¿Mami ganó Angie? -dijo su hijo Dilan.

–No hijo, perdió.

–Ojalá se enfrenten en el Suramericano, agregó Luis Villarreal, muy tranquilo.

Con la caída del telón, se armaron las opiniones. Patricia no ocultó el mérito de la brasileña. “Ella la estudió muy bien”, le dijo a Emery Prima, prima

José Valdés continuaba con su análisis. “Es que Angie debió ir en el último asalto a mostrar todo. El boxeo estilo olímpico es así. Pero esa caída en el segundo asalto le quitó fuerza. Siempre le he dicho que se quite la manía de estar amagando con la izquierda y que lance más golpes”.

“Vendrá el desquite y será campeona”, prometió Villarreal.

Kelly Ibarra apareció vestida con la camiseta de la selección Colombia. “En la próxima ganará”. La familia Valdés salió de la casa a ver cómo hervía el sancocho de mondongo para disfrutarlo en nombre de Angie.