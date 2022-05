Danis Correa, el cartagenero con dos no-hitters en Ligas Menores

En comunicación con EL HERALDO, Correa expresó la emoción que sintió por este gran logro, especificando cómo fue el momento de su trabajo en la lomita.

“Yo salí relajado, no pensaba en lo que estaba pasando, logré los tres outs, gracias a Dios. Pero cuando llegó al dugout, que veo la pizarra, y me toca salir al otro inning, me dio de todo… (Risas)”, dijo el serpentinero.

El lanzador de solo 22 años expresó la felicidad que tuvo por haber logrado su segundo juego sin hits ni carreras en su corta estadía en Ligas Menores.

“Fue un momento muy agradable, de verdad que me siento muy feliz. A pesar de que es mi segunda vez participando en un no-hitter, si vuelvo a participar en otro lo haría con la misma emoción y confianza”, indicó.

Correa fue firmado en 2017 y desde entonces ha agradado y sorprendido a los coaches de su organización, que lo tienen proyectado para llegar a Grandes Ligas en los próximos años.