“Estoy listo para jugar donde sea”: Danilo sobre lesión de Alex Sandro

“Tenemos que esperar a ver cómo entrena Alex Sandro hoy para ver si puede jugar mañana. En mi caso, estoy disponible, estoy bien y listo para jugar donde sea; no hay problema, ya lo he demostrado antes. Es algo natural para mí jugar en diferentes posiciones”, dijo en rueda de prensa.

“He jugado en esta posición -como lateral izquierdo- en muchas ocasiones, con el Manchester City, con la Juventus… la clave del éxito pasa por nuestra capacidad para cambiar nuestra táctica, con jugadores versátiles, y cómo el cuerpo técnico extrae lo mejor de nosotros”, añadió.

“Durante los años he entendido lo que los aficionados me pedían. Entendí que preferían tener laterales más ofensivos y con los años me he ido adaptando a lo que me pedían los entrenadores. Respecto a Brasil, llevo varios años formando parte del equipo y adaptándome al juego del equipo”, comentó.

“Durante mi carrera tuve que elegir, enfocándome en la crítica o en mi desarrollo como jugador, en madurar táctica y técnicamente para seguir jugando a un alto nivel”, completó.

Un Danilo que ponderó el tener a Ronaldo Nazario cerca de ellos durante este Mundial de Catar.

“Es muy importante para nosotros tener este apoyo de Ronaldo. Los mejores recueros que tengo del futbol brasileño son viéndole a él, especialmente en 2002 con su gol en la final. Es importante tener apoyo de jugadores como él durante este Mundial”, comentó.