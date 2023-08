“Salgo un poco molesta conmigo por el penal”: Daniela Arias

“Fue un partido complejo, Marruecos nos presionaba, nos tapaba los pases. No podíamos terminar las jugadas. Llegó el penal. Salgo un poco molesta conmigo, toca pasar la página. Hay que ser autocriticas, pensar en lo que viene. Así como pasa la victoria también hay que dejar pasar la derrota. Fue un partido donde no nos encontramos, no mostramos nuestro juego. La ansiedad nos jugó una mala pasada”, manifestó la futbolista.

Daniela Arias viene siendo una de las defensoras titulares de Colombia y, si bien no tuvo su mejor juego, seguramente será titular en el partido que ‘la Tricolor’ disputará ante Jamaica, el próximo martes, a las 3 a.m., por los octavos de final del certamen ecuménico.

