Expareja de Dani Alves afirma que no hay pruebas que lo incriminen por abuso

La mujer, afirma que Alves no es ningún abusador y que no entiende el motivo por el cual el exjugador se encuentra en prisión, cuando “hay violadores condenados que están en la calle”.

Vea también: Revelan cuál es la rutina de Dani Alves en la cárcel

Según lo que manifiesta, la situación por la cual está atravesando el futbolista no es algo que solo lo afecte a él, sino a toda su familia y a sus hijos. Alega que no hay una sola prueba que incrimine a su exesposo, por lo que, no entiende por qué lo mantienen en prisión.