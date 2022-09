¿Cuánto se ganó Luis Quiñones por la pelea en la que perdió la vida?

¿Vale la pena ser boxeador?... El pugilismo y el deporte en general son la única alternativa y esperanza que tienen muchos jóvenes en Colombia de sobresalir en la vida en medio de muchas adversidades económicas y de todo tipo.

Algunos buscan la gloria a través de un balón de fútbol, con un bate de béisbol o subiéndose al ring a intercambiar golpes con otro soñador. Para una buena cantidad de chicos y chicas es la única ruta para llegar a sus metas.

Aunque el camino suele ser largo, complejo, doloroso y frustrante, muchos emprenden el viaje confiados en llegar a la gloria.

Luis Quiñones, el boxeador barranqueño de 25 años que falleció en la madrugada de este viernes en la Clínica General del Norte, adonde fue llevado tras ser noqueado por José Muñoz en el combate disputado el pasado viernes 23 de septiembre en el coliseo Elías Chegwin de Barranquilla, quería trascender en la vida a través del deporte de las narices chatas y las orejas de coliflor.

Por eso se vino a la capital del Atlántico, a intensificar su crecimiento en esta disciplina y a tratar de abrirse paso hacia sus sueños. Aunque las bolsas en cada pleito no fueran las más motivadoras del mundo, estaba dispuesto a seguir en la lucha por el anhelo de convertirse en campeón mundial.

En la pelea en la que terminó perdiendo la vida, Quiñones se ganó un millón de pesos de bolsa. Eso fue lo que arregló independiente del resultado del duelo ante Muñoz.

“La bolsa era lo de menos para él en esta pelea. Luis me decía: yo no estoy pendiente de la plata en esto. Yo lo que quiero es el título nacional porque ese es mi sueño ahora: ser campeón nacional. La pelea (ante Muñoz) fue por un millón de pesos”, dijo Miguel Ángel ‘el Ñato’ Guzmán, entrenador del santandereano.

“Luis me decía: no me hable de plata, yo lo que quiero es ser campeón”, agrega Guzmán.

El experimentado preparador de pegadores da a entender que es normal que los boxeadores cuando empiezan no ganen grandes bolsas y que el proceso para alcanzarlas empieza acumulando triunfos y logros que valorizan sus aspiraciones.

“Si les digo la bolsa que se ganó Líkar Ramos (ex boxeador barranquillero) cuando peleó por título mundial, se echan a reír. Pero él quería aprovechar la oportunidad. Ganó y después cobró más”, recordó Guzmán.

El entrenador aseguró que él recibió el dinero del combate y se lo dio a Mayra Alejandra, hermana de Luis.