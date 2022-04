Con una asistencia de Cuadrado la Juventus derrota al Cagliari

El delantero serbio Dusan Vlahovic rescató los tres puntos de una Juventus atascado en el campo del Cagliari (1-2) con un gol en los minutos finales que sirve al conjunto blanquinegro para mantenerse en puestos de Liga de Campeones en la trigésima segunda jornada de Serie A.



Vlahovic llegó en enero como la estrella y la salvación de la ‘Juve’. Empezó bien, pero desde finales de febrero no pudo sacar a relucir todo su potencial. Este sábado en Cagliari demostró, con un gol a base de potencia, calidad e inteligencia, por qué es el centro del proyecto a largo plazo de la ‘Vecchia Signora’.



El conjunto transalpino cuajó la pasada semana el mejor partido de la temporada contra el Inter en el Derbi de Italia, pero perdió. No podía permitirse la derrota esta jornada frente a un Cagliari que lucha por no descender, y menos mal que apareció Vlahovic para evitarlo.