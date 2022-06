Con el ‘Malecón del Río’ de fondo, se dio inicio a la Vuelta a Colombia

Otro de los que se mostró contento con la partida fue el español Óscar Sevilla, del Team Medellín, que llega a esta Vuelta a Colombia con muchas expectativas.

“Con esta ya son bastantes las Vueltas a Colombia que he disputado. Eso sí, lo que nunca se pierde es la ilusión y esas ganas de pedalear y disputar. Vendrán días de sufrimiento, días de fatiga, posiblemente alguna victoria, ojalá, entonces estamos muy motivados de arrancar esta nueva edición desde acá de Barranquilla con mi equipo Team Medellín. Ojalá hagamos una buena carrera”, manifestó Sevilla.

“He arrancado el Clásico RCN desde la Costa, pero nunca una Vuelta a Colombia, así que es una novedad para mí. Me motiva el hecho de que cada vez que arranque un Clásico RCN en la Costa me ha ido bien, esperemos que ese aspecto me traiga algo se suerte en esta Vuelta”, agregó el español, de 45 años.

Están estipuladas 10 etapas en la Vuelta a Colombia, arrancando la primera desde Barranquilla y finalizando con una contrarreloj individual en Tunja, donde se conocerá al nuevo campeón de la competencia en su edición 72.