Con 18 medallas, Atlántico cerró la jornada en los Juegos Nacionales

Atlántico terminó por detrás del Valle del Cauca y por delante de Antioquía, oro y bronce, respectivamente, en una carrera que se resolvió en los últimos 25 metros de la pista de Armenia.

“Agradecido con Dios por permitirme defender la bandera. No es mi prueba, pero estoy acostumbrado a ser un todoterreno, por eso le dije a mis compañeros que guerreáramos hasta el final, teníamos que cambiar la historia que no siempre fuera Valle y Antioquía. La cosa no salió perfectamente, pero vamos acomodando”, dijo Zambrano tras recibir la medalla.