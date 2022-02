¿Cómo va el paro laboral en las Grandes Ligas?

El comisionado de béisbol de las Grandes Ligas, Rob Manfred, anunció este jueves que los dueños de los equipos han aceptado la implementación del bateador designado universal.



La implementación de la figura del bateador designado en la Liga Nacional, tal como ocurría en la Liga Americana, era una solicitud del Sindicato de Jugadores, quienes mantienen un paro laboral desde el pasado diciembre.



En un encuentro con la prensa, que tuvo lugar después de una reunión de Manfred con los dueños de los equipos, también aseguró que por el momento se mantiene sin variación la fecha del inicio de los campos de entrenamientos primaverales.



"El inicio de los entrenamientos de primavera no ha cambiado en este momento", dijo Manfred en su primer encuentro con la prensa desde que se anunciara el paro laboral den el béisbol de las Grandes Ligas, el pasado 2 de diciembre.



El comisionado insistió que mantener la fecha de los entrenamientos dependerá en gran medida de la reunión que sostendrán el próximo sábado con los miembros del Sindicato de Jugadores.



"El estado de los entrenamientos de primavera no cambia en este momento. Vamos a tener una conversación con el Sindicato de Jugadores sobre el calendario. Hasta que tengamos esa conversación y hasta que veamos cómo va esta sesión el sábado, no hay cambio", expresó el comisionado de MLB.



El principal ejecutivo de MLB, confía en la solidez de la propuesta que llevarán ante los jugadores el sábado y que la temporada podrá iniciar, como está pautada, para el 31 de marzo.



"Soy optimista y creo que tendremos un acuerdo a tiempo para jugar nuestro calendario regular", externó Manfred, quien indicó que es consciente de lo que constituye para la industria que encabeza un posible retraso en el inicio de la temporada.



"Considero que perder juegos es un resultado desastroso para esta industria y estamos comprometidos a llegar a un acuerdo en un esfuerzo por evitar eso", explicó Manfred, quien señaló que "si no hubiera considerado lo que significaría perder los juegos, no estaría haciendo mi trabajo".



A pesar del optimismo que expresó Manfred sobre cumplir los plazos para el inicio a tiempo de la campaña de béisbol 2022, el comisionado es consiente y reiterativo en el hecho de que no podrán cumplir con ese objetivo sin firmar un nuevo acuerdo laboral, situación que planteó con anterioridad.



“Tenemos algunos aspectos logísticos que tendrían que manejarse entre un acuerdo y la apertura real de los campamentos”, aclaró el principal ejecutivo de MLB.



El comisionado explicó que plantearían realizar los entrenamientos en cuatro semanas, para permitir que los jugadores se pueden colocar en condición de juego y les daría el tiempo para alcanzar el inicio de la temporada en la fecha estimada.