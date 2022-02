Claudio ‘Chiqui’ Tapia afirma que apelará el fallo del Brasil-Argentina

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, dijo este lunes que va a recurrir el fallo de la FIFA que ordena jugar nuevamente el Brasil-Argentina y sanciona a cuatro jugadores albicelestes.



“Como presidente de la AFA me comprometo a hacer todos los esfuerzos necesarios y a apelar el fallo de FIFA en referencia al partido de eliminatorias con Brasil. Nuestra prioridad es la selección argentina. Siempre”, escribió Tapia en su cuenta de la red social Twitter.



Minutos antes, la FIFA anunció que deberá completarse el Brasil-Argentina de las eliminatorias sudamericanas que se suspendió el 5 de septiembre a los cinco minutos cuando integrantes de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil ingresaron al campo alegando que cuatro jugadores argentinos habían falseado información en el ingreso al país y que debían permanecer en aislamiento.



Los argentinos Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero fueron sancionados por la FIFA con dos jornadas de suspensión por incumplir la normativa "El regreso del fútbol: protocolo de partidos internacionales".



Las normas sanitarias brasileñas exigían que las personas que habían estado en los últimos 14 días en Reino Unido, India y Sudáfrica debían cumplir una cuarentena obligatoria de diez días y de acuerdo con las autoridades sanitarias los deportistas que militan en el fútbol ingles suministraron "informaciones falsas".



Además de las sanciones a los jugadores, la comisión de disciplina impuso multas económicas a Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) por “infracciones cometidas contra la seguridad y el orden público” y a la AFA por “incumplimiento de sus obligaciones con respecto a la seguridad y el orden público, los preparativos del partido y su participación en él”.



A falta de otras dos jornadas de las eliminatorias sudamericanas, que se jugarán en marzo, Brasil y Argentina tienen asegurada la clasificación para la Copa del Mundo de Catar.



En caso de no haber modificaciones, la Albiceleste no podrá contar con los cuatro jugadores sancionados ante Venezuela, como local, y Ecuador, como visitante.