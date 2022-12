Aparatoso accidente en el velódromo Rafael Vásquez de Barranquilla

Los implicados alegaron que el incidente se presentó como producto del “mal estado” en que se encuentra el escenario deportivo, principalmente en aspectos como iluminación e infraestructura, pues en algunos sectores de este “hay huecos”.

“El choqué inicial se produce porque no fui capaz de ver a Luna, ya que esa parte está totalmente oscura. Ya esto lo hemos hablado con la Secretaría de Deportes y hemos manifestado el inconformismo de estar entrenando en esta situación, pues esto termina siendo muy peligroso. Si el velódromo hubiese estado iluminado en esa parte, esto se hubiese podido evitar”, argumentó Ricardo Moreno, mediante la voz de un acompañante, ya que él no puede hablar por la lesión.

Por su parte, Luna expresó su inconformismo y desazón al no tener “las mejores condiciones para practicar”.

“Esto me da mucha tristeza, el no poder entrenar en un lugar con buenas condiciones. Uno trata de dar lo mejor de sí para representar de la mejor manera al país, y principalmente al departamento, pero esto termina siendo desmotivante”, indicó la joven ciclista.

“Cuando sentí que el profesor me chocó, en ese momento pensé: hasta aquí llegamos los dos. Era un simple trabajo de recuperación y en condiciones normales eso no amerita que algo así hubiese pasado, pero por el mal estado de la pista no se pudo evitar. La terminamos sacando barata”, indicó.

Este accidente justifica el clamor que los ciclistas locales vienen haciendo desde varios años para exigir un velódromo que cumpla con los elementos necesarios que permitan un correcto desarrollo de la práctica y que, además, esté a la altura de los otros escenarios deportivos de la ciudad que han sido intervenidos y mejorados.

El no contar con una pista óptima ya le costó a Barranquilla la imposibilidad contar en la ciudad con las competencias de ciclismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla-2018, las cuales debieron ser trasladadas a Cali.