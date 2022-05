¿Chile a Catar 2022? FIFA responde a demanda contra Ecuador

Finalmente, el ente rector “ha invitado a la FEF y la Federación Peruana de Fútbol a presentar sus posiciones ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA”.

Ante la inclusión de la FPF en el caso, Antonio García Pye, gerente de selecciones peruano, afirmó al medio RPP que “el tema de Chile y Ecuador no tiene ninguna implicancia sobre Perú. Castillo no jugó contra nosotros y por eso es que no hay ningún problema. A Perú no le afecta para nada”.

La FIFA aseguró “próximamente, se publicarán más detalles”.

Fuente: FIFA