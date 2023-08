Catalina Usme demostró su vocación social en sus palabras al llegar al país

“El objetivo no cambia, el objetivo es ser campeonas del mundo. En esta ocasión no se dio. Este es un grupo maravilloso que tiene que volver a representar al país de la mejor manera. Me voy feliz con lo que pudimos construir”, expresó.

Usme manifestó que para las más veteranas es difícil salir eliminadas del Mundial en un duelo en el que tuvieron “oportunidad de revertir”.

“Creo que nos hacen dos goles que no nos habían hecho en todo el Mundial, porque veníamos siendo muy sólidas, pero bueno, ese es el fútbol”, dijo la artillera del América de Cali, para luego añadir: “Hay que volver a levantarnos, mañana volver a sonreír y volver a disfrutar”.