“El objetivo no cambia: ser campeonas del mundo, pero esta vez no fue”: Usme

Este pudo ser su último Mundial —aunque ella se resiste a creerlo—, por eso lo vivió al máximo, disfrutando de los momentos lindos que dejó la participación del combinado patrio en territorio australiano.

La atacante colombiana, de 33 años, aseguró este sábado que a pesar de caer 2-1 en cuartos de final del Mundial con Inglaterra, el objetivo de la selección Colombia no cambia y dijo que su país volverá a intentar cumplirlo en cuatro años.

“El objetivo no cambia, el objetivo es ser campeonas del mundo. En esta ocasión no se dio. Este es un grupo maravilloso que tiene que volver a representar al país de la mejor manera. Me voy feliz con lo que pudimos construir”, expresó.