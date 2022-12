“Quiero agradecerle a todos los hinchas por el cariño recibido”: Carmelo

“Agradecerle a cada uno de los trabajadores de diferentes labores del club, porque siempre me trataron con cariño y respeto. Por último, agradecerle no solo a toda la hinchada juniorista sino a toda Barranquilla porque me acogieron como un barranquillero más y el cariño de la gente no tiene precio. En mi corazón estarán por y para siempre. Viva Junior”, añadió.

El delantero Carmelo Valencia jugó 120 partidos en todas las competiciones con Junior, en los que logró anotar 21 goles. Su tanto más recordado fue el que le hizo a América, en el juego de vuelta de la Superliga, que terminó dándole el título al ‘Tiburón’ en 2020.