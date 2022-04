“Estos Juegos van a poner a la ciudad en el mapa de la región”

A pesar de que faltan cinco largos años para la inauguración de los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027, la ciudad ya empieza a dar los primeros pasos en la planificación de estas justas deportivas que pondrán a la capital del Atlántico en el punto de mira de toda la región.

El alcalde Jaime Pumarejo recibió ayer a Carlos Neuhaus, director de los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019, quien compartió toda su experiencia y los conocimientos adquiridos en la organización de estas justas, las más importantes del mundo después de los Juegos Olímpicos.

“Es un orgullo para mí poder ayudar, brindando todos los conocimientos adquiridos en ese gran reto que tuvimos nosotros en 2019, cuando organizamos estas mismas justas, pero contra el reloj, porque las asumimos dos años y 10 meses exactos antes de su fecha de inauguración. Barranquilla tiene la linda oportunidad de haber obtenido la sede cinco años antes del pitazo inicial, esa es una ventaja a la cual hay que sacarle provecho”, contó Neuhaus en el estadio Édgar Rentería, sitio donde sostuvo una charla con el mandatario de los barranquilleros.

El dirigente peruano explicó cómo arrancó la organización y contó detalles de lo que fueron los Juegos Panamericanos Lina 2019.

“Lo primero que hice fue evaluar qué infraestructura teníamos y qué infraestructura se había prometido, para ver cómo se aprovechaba el tiempo y cómo se aceleraban las obras de forma eficiente. Lo que hay que pensar en estos Juegos no es en el evento mismo, que sí, va a ser muy potente, va a mover la economía y va a poner a Barranquilla en el mapa de la región, sino en el día después, qué nos queda, qué vamos a seguir utilizando y cómo lo vamos a mantener, porque uno no puede tener lo que no puede mantener. Así que obra que hicimos, obra que nos comprometimos a seguir usando y manteniendo, eso es clave”, dijo.

“Otro aspectos que tuvimos en cuenta en la organización de estas justas fue el construir la infraestructura en zonas populares. Algunos me decían, ‘oye, se va a mostrar esto y lo otro’, refiriéndose, quizá, a los barrios más humildes, pero no. Mira que terminaron los Panamericanos, y antes que llegara la pandemia, estuvimos utilizando esos escenarios con más de 10 mil chicos de bajos recursos. Hoy en día todas las sedes se usan, porque están bien ubicadas, bien cuidadas y al servicio de la comunidad”, explicó.

Neuhaus contó que al tener tiempo para organizar unas buenas justas, lo más importante es empezar a trabajar desde temprano, pero sin freno alguno. “Lo más costoso es una obra detenida. La recomendación es que se trate de construir con tiempo pero sin detenerse. Nosotros empezamos a construir y nunca paramos. La primera obra que se entregó fue la Villa Panamericana y la última estaba a disposición nuestra tres meses antes de los Juegos. Teníamos un compromiso, organizar en tiempo record las justas, nos comprometimos a lograrlos y lo logramos. Al final los Juegos tuvieron una aceptación del 92% en la población peruana”, afirmó.

El dirigente peruano contó que Lima 2019 fueron “unos Juegos verdes, es decir amigables con el medio ambiente”. “Reutilizamos el agua, segregamos basura y aplicamos otras estrategias para darle un toque humano a nuestras justas, dándole, además, empleo a cerca de medio millón de personas, entre directos, indirectos e inducidos”, concluyó.

DEJAR UN LEGADO.

El alcalde Jaime Pumarejo recibió con agradecimiento los consejos y las experiencias contadas por el director de los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019. El mandatario de los barranquilleros aseguró que las justas de 2027 son un gran reto para la ciudad, no solo por lo que significan a nivel deportivo, sino por la confianza que la organización le dio a la Puerta de Oro de Colombia, cuando siempre se le entregan estas grandes sedes a ciudades importantes de la región.

“El hecho de que nosotros seamos sucesores de los Juegos de Lima 2019 nos antepone un gran reto, porque Barranquilla es una ciudad intermedia en un país como Colombia, y no estamos acostumbrados a ver en un cartel de los Panamericanos, las justas más importantes después de lo Olímpicos, a una ciudad intermedia. Estamos acostumbrados a oír de ciudades como Ciudad de México, Lima, Los Ángeles, Sao Paulo, Montreal y ahora a Barranquilla”, dijo.

“Lo primero que vamos a hacer es que el mundo del deporte y el panamericano nos conozca, desde Canadá hasta Argentina. Que se metan en google y literalmente busquen qué es Barranquilla. Ya eso será un gran impacto. Y lo segundo, es mostrarle a la región y al mundo nuestra capacidad de trabajar, de acoger visitantes y generar cambios de gran aliento, como el legado que nos dejó los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un legado que ahora tenemos que potenciar. Es, sin duda, un gran reto, pero estamos muy confiados que lo vamos a lograr”, agregó.

Pumarejo aseguró que el haber obtenido con tiempo las justas fue un logró que se obtuvo gracias al trabajo que el comité local hizo desde antes de los Juegos de Lima.

“Nosotros comenzamos a trabajar desde que Lima comenzó a hacer los Juegos. Pedimos a la dirigencia panamericana que queríamos hacernos a los Juegos de 2027, pero que nos los entregaran rápido para que pudiéramos planificar con tiempo y de esa manera ahorrar en costos de infraestructura y de logística. Aprender de los aciertos y los errores de los que lo hicieron bien antes, como nuestros amigos de Lima, es una bendición. Aunque falten cinco años, cinco años es muy poco para organizar unos Juegos que son tan importantes, tan grandes, pero además que pueden dejar tanto para Colombia y Barranquilla, porque estos son uno juegos de todo un país”, concluyó.