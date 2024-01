Carlos Bacca, elegido mejor jugador de la liga colombiana en 2023

El porteño, que estuvo presente en la gala, fue elegido por sus mismos compañeros de profesión, quienes son los encargados de votar para distinguir al futbolista más destacado de la temporada general.

Bacca no solo se coronó campeón con Junior en el segundo semestre del año, sino que se quedó con el Botín de Oro del fútbol colombiano, gracias a los 18 goles que anotó en la Liga II-2024.

Tercer título del porteño con Junior y tercer botín de oro que alcanza en su historial en el FPC.

"Muchas personas ya no querían que continuara jugando. No creo en los elogios que me suben ni en las criticas que me ponen abajo. Solo creo en Dios", afirmó Bacca al momento de recoger el galardón.

El porteño, de 37 años, también hace parte del equipo del año Acolfutpro - Liga 2023. El delantero comparte pasión en ataque con Marco Pérez, hoy también en Junior, y Leonardo Castro de Millonarios.