“Embalsamados”: crítica de Carlos Antonio Vélez a jugadores de la Selección

“Esto lo vengo diciendo hace tiempo. Ya los trotones, los embalsamados, las antigüedades no van más”, lanzó en su primera frase para el programa ‘Planeta Fútbol’ de Win Sports.

Incluso comparó a algunos jugadores de la Selección con futbolistas europeos: "El veterano que esté bien, que juege. Si aquí tuviéramos a Luka Modric, titular, y Asprilla, Carrascal y los demás me esperan. Si tuviéramos a Karim Benzema, titular, y usted Borré, Durán y Estupiñán me esperan. ¿Pero con los que estamos trayendo? Por favor”, agregó.

Así mismo, criticó a jugadores en específico, por su bajo rendimiento, según argumentó. “A mí me cuesta muchísimo que unas cosas tan claras no se entiendan. ¿Cómo puede ser un equipo rápido con James y Falcao? Imposible, ya pasaron, al contrario, a mí me da mucha pena”, señaló.