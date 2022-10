Cardona y Carbonero discuten con compañeros en pleno partido de Racing

Racing sigue prendido en la lucha por el título en el fútbol argentino y ratificó su buen presente futbolístico derrotando 2-0 este lunes por la noche a Atlético Tucumán, en condición de local.

Sin embargo, no todo fue felicidad en el estadio Cilindro de Avellaneda. Cuando ya el compromiso tenía un resultado favorable para los dueños de casa, se pudieron observar algunas discusiones que tenían como protagonistas a jugadores colombianos.

En la primera estuvo envuelto el extremo Johan Carbonero, quien llegó a mitad de año al club. El futbolista, que fue de los mejores de la cancha y salió aplaudido por los aficionados, tuvo un cruce fuerte de palabras con uno de los referentes del club, Enzo Copetti.

En los videos se puede ver como discuten, que el ex hombre de Once Caldas le tiró un pequeño cabezazo a su compañero y que Copetti le tiró un manotazo por los lados de la cabeza. No obstante, esto no pasó a mayores y ambos deportistas se pidieron disculpas y siguieron jugando.

Dos de los referentes actuales del plantel de #RACING, se cruzaron con los colombianos. Enzo Copetti discutió con Johan Carbonero, luego le pidió disculpas. Carlos Alcaraz no quería dejar patear a Edwin Cardona un tiro libre al cual fue designado, tuvo una mala actitud. pic.twitter.com/ShFYTaK9ep — Racing Radio (@RacingRadioClub) October 11, 2022

Luego de eso, sobre el final del partido, el paisa Edwin Cardona tuvo una discusión algo acalorada con una de las figuras de la institución, Carlos Alcaraz, para decidir quién cobraba un tiro libre.

Si bien inicialmente estaba estipulado que pateara Alcaraz, Cardona llegó a donde él para pedirle el balón y empezaron a intercambiar fuertes palabras. Todo terminó con el colombiano ejecutando la falta, pero sin tener mayor relevancia, puesto que el arquero visitante la atajó sin problemas.

Estas discusiones quedaron en el campo de juego. Cuando finalizó el encuentro se pudo apreciar que los jugadores de Racing se abrazaron festejando el triunfo que los deja a un punto al líder del torneo, Boca Juniors.