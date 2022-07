Un sobrepeso tiene a Sharick De León en el atletismo

-¿Cómo te fue? Le preguntaron.

-Pasé a la semifinal. No sé el tiempo, pero estuve entre las tres mejores.

Carlos Cantillo, su entrenador, lo primero que cuenta de esta joven, que el 14 de septiembre cumplirá 17 años y se graduará de bachiller, es que llegó al atletismo para bajar de peso.

Cantillo muestra una foto de su tarjeta de identidad:

-Mira. Así llegó.

Es la cara de una niña de cachetes grandes y cuello ancho.

-Mírala ahora.

No le gusta que la llamen por su nombre de actriz: Sharick. Su apellido De León es próximo al de una de las protagonistas de la novela de 2005, Pasión de Gavilanes. Prefiere que la llamen Nicoll, su segundo nombre y agrega que ella es auténtica.

En medio de la pandemia y la flexibilización para salir del confinamiento final de 2020, Nicoll aprovechó los días de apertura para trotar en compañía de su madrina. El apetito y buen comer la llevó a pesar 66 kilos. A diferencia que en su casa le decían que su figura no se veía mal, el marido de su madrina, sí le animó a que le bajara a la cuchara y a correr por salud. Nicoll aceptó y estableció metas diarias por kilómetros para bajar de peso.

Los halagos por verla correr con intensidad se sumaron al de los amigos que acompañaron las rutinas en la Unidad Pibe Valderrama, próxima al estadio

Rafael Cotes. “Tienes velocidad y resistes”, escuchaba.

Había echado uno que otro ojo en sus carreras hacía el otro lado, la pista azul, a los que practicaban atletismo. En marzo del año pasado su amiga Maricarmen, del club de atletismo de Carlos Cantillo, la invitó a unirse.

Con parientes de más de 1,75 metros de altura y mirándose al espejo había una figura blanda, cara ancha, de brazos y piernas gruesas. Así la recibió Carlos Cantillo que la mandó a hacer carreras de fondo. Su rendimiento llevó a una fórmula que Carlos Cantillo aplica a sus atletas jóvenes: correr en competencias de calle.

Nicoll participó en carreras de más de 2 kilómetros municipales y departamentales, en las que se destacó con victorias.

El año pasado compitió en tres fases de los Intercolegiados y en la penúltima fase no aparecieron sus pruebas. A ella le contaron que no hubo competencias, porque no había más de tres departamentos inscritos.

El 2022 dio el paso de correr pruebas de largo aliento (800 metros y 1.500 metros) a las de velocidad, y ha demostrado “resistencia a la velocidad”. Lo repite como el atleta experto que tiene ya en su cabeza los ciclos para correr los 400 metros.

Nicoll De León está en el Nacional Sub-18 con 59 kilos de peso y quiere mejorar sus marcas en los 400 metros y 200 metros. Por primera vez corre un campeonato de Federación. “Si Dios quiere, que me lleven a participar en el Suramericano de Brasil de la categoría. Por mi poca experiencia me toca entrenar duro. Y la meta más grande que todos tenemos con en el atletismo es llegar a unos Olímpicos”.