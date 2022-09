Byron Castillo reitera que el problema de su nacionalidad está “solucionado”

El futbolista también jugó con Ecuador el Mundial sub'17 que fue celebrado en 2015 en Chile.

“Todo el mundo me atacaba, me escribía, me decían cosas y bueno yo decía: '¡guau! ¿qué pasa?' Llegó un momento en el que quise ya no seguir porque sentía tanta presión. Llegaba a los estadios y me decían miles de cosas, pero hubo en ese momento mucha gente que me apoyó, como mi familia”, recordó Castillo.

“Ellos me decían que siguiera, que no hiciera caso a lo que decía la gente. La mayoría era en redes y en los estadios que me decían cosas. Por eso hubo un momento que exploté y dije: ‘no puedo’”, continuó el extremo derecho.