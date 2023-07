Brasil golea en su debut en el Mundial Femenino

‘La Canarinha’, que no tuvo mayores problemas para imponerse con autoridad a la selección centroamericana, que hacía su debut oficial en este torneo, dio una exhibición que la confirma como una de las favoritas para luchar por el título.

Aunque no tuvieron como titular a la veterana estrella Marta, quien todavía no está a plenitud física, eso no le afectó a las brasileñas, que de la mano de Ary Borges, quien anotó una tripleta, ganaron el juego.

La selección sudamericana dejó claro que no depende de Marta, la seis veces elegida mejor del mundo y que sólo entró en los minutos finales; controló a Panamá con una destacada marca en el centro de la cancha y sólo tuvo que tener paciencia para que los goles comenzaran a salir.

