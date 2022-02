¡Bomba! James Harden se va a Sixers y Ben Simmons pasa a Nets

La novela llegó a su fin. James Harden se marcha a los Philadelphia 76ers y Ben Simmons se va a los Brooklyn Nets, informaron este jueves la cadena ESPN y el portal The Athletic.



Este suceso en la NBA llegó a menos de dos horas de que se cerrara el mercado de traspasos y fue desvelado por Adrian Wojnarowski (ESPN) y Shams Charania (The Athletic), dos de los periodistas con mejores fuentes dentro de la liga.



Además de Simmons, que no ha jugado con los Sixers en toda la temporada por un enfrentamiento abierto y muy duro con la franquicia de Filadelfia (EE.UU.), los Nets recibirán a Seth Curry, Andre Drummond y dos elecciones de primera ronda del draft.



A cambio, los Sixers se llevan con Harden a uno de los mejores anotadores de la liga para escoltar al pívot Joel Embiid, que está rindiendo a un nivel magnífico y que suena como uno de los favoritos a MVP de la temporada regular.