España trata de violencia sexual beso del presidente de la RFEF a jugadora

"Si hay gente que se ha sentido por eso dañada, tengo que disculparme", manifestó, "y aprender" para tener "más cuidado" en un futuro, al mostrarse "apenado" porque el mayor éxito en la historia del fútbol femenino español se vea "empañado" por esta polémica.

Medios como el británico The Guardian, los estadounidenses The New York Times y Forbes, los franceses LÈquipe y France 24 y CNN recogen la polémica.