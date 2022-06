Se viene el duelo barranquillero en el Sugar Baby Rojas

El coliseo Sugar Baby Rojas se viste de clásico. Los dos equipos de la ciudad, club Barranquilleros e Independiente Barranquilla, se medirán este viernes, desde las 7:30 p.m., en la Copa BetPlay para definir quién se queda con el liderato del grupo “C” del campeonato.

Ambos equipos curramberos vienen realizando una buena campaña con 7 puntos en 3 partidos jugados, la diferencia es la mayor cantidad de goles anotados en condición de visitante, 11 por parte de Barranquilleros y solo 4 de Independiente.

Ante un marco como este, el antiguo jugador y hoy entrenador de los Barranquilleros, Kevin Sánchez, viene preparando lo mejor de su nómina para marcar territorio en el coliseo Sugar Baby Rojas ante sus rivales de patio.

“Es un partido aparte. Ambos equipos nos conocemos, pero nosotros intentaremos llevarnos el juego con mucho trabajo. El objetivo es ganar para acércanos al primer paso que es clasificar a la siguiente ronda. Tienen jugadores de talento que son reconocidos acá en la ciudad, pero también tienen sus debilidades que esperamos atacar con nuestra ideología de juego y planteamiento del partido”, afirmó Kevin Sánchez a EL HERALDO.

La noticia para Barranquilleros será el debut de otro de sus flamantes refuerzos, Jose “El Pulpo” Villalobos. El guardameta venezolano, catalogado por muchos como uno de los mejores arqueros de Sudamérica y capitán de la selección nacional de su país, jugará su primer encuentro en un duelo muy especial para la ciudad.

“Tenemos muy buen ambiente, los muchachos están motivados. Todos saben lo que nos jugamos, lo que representa el partido de mañana y entraremos a la cancha para dar lo mejor de nosotros. Mis compañeros han respondido de la mejor manera en lo que va de la temporada. Por tanto, iremos paso a paso para llegar al objetivo final que es el campeonato”, destacó el guardameta.

Uno de los principales atractivos del cotejo será la presencia del jugador antioqueño Jorge Cuervo. La figura de la Selección Colombia viene siendo uno de los mejores jugadores del torneo, anotando seis goles en solo tres encuentros y liderando a los Barranquilleros a la parte alta de la tabla.

“Hemos logrado sacar seis puntos de visitantes en plazas difíciles, pero queremos volver a tomar bien fuerte la plaza de nosotros. Lastimosamente dejamos escapar dos puntos en casa, pero esta es una liga en la que todos los equipos luchan por clasificar. Así la cancha la conozcamos ambos, nosotros tenemos que salir a proponer e imponer las condiciones”, expresó Cuervo.

El que fue campeón de la Copa Libertadores de Futsal con San Lorenzo de Argentina manifestó a EL HERALDO que tuvo algunas propuestas para jugar en el exterior, pero que decidió priorizar su presente en la costa colombiana.

“Jugar en el exterior es increíble. Uno aprende mucho. Para esta temporada, me llegaron muchas propuestas, entre esas una de San Lorenzo, pero mis proyectos están aquí en Barranquilla. Quiero ayudar a este lindo club, aportar toda mi experiencia y no me pienso ir rápido. Pienso quedarme mucho tiempo y ser un barranquillero más (risas)”, manifestó.

Barranquilleros e Independiente Barranquilla jugarán este viernes, desde las desde las 7:30 p.m., por Win Sports, en el coliseo Sugar Baby Rojas. La entrada tendrá un costo de 10 mil pesos y los niños menores de 10 años no pagan.