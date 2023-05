Barranquilleros FS daría un paso al costado por crisis económica

“Antes estaban amigos que venían trabajando en el deporte aficionado y en esa oportunidad le apostaron a la parte profesional con Barranquilleros. No obstante, esa inversión que gestionaron afectó mucho sus patrimonios. Por ello, decidieron no seguir para esta oportunidad. Me tocó afrontar esa situación y, aún así, hay compromisos con algunos futbolistas que no he podido cumplir. Llegamos a la conclusión de tener el dinero suficiente para los próximos juegos (Santa Marta y Sincelejo) y toca parar todo antes de que la deuda crezca más”, afirmó el dirigente.

“Es muy difícil que podamos seguir con el resto de la campaña. Estamos haciendo un grito desesperado para ver si sale algo. Intentamos tocar las puertas de 30 empresas, pero no recibimos respuesta positiva. Este es un deporte que no es tan apoyado como el fútbol o el baloncesto. El cuerpo técnico nos dio el respaldo y los jugadores se notaron muy melancólicos”, agregó.

Álvaro Lora, presidente de los Barranquilleros FS, todavía espera una última bala que los pueda ayudar para viajar a sus siguientes compromisos y concretar la clasificación a la siguiente fase (solo necesitan ganar uno de sus próximos dos juegos).

“Todo aquel que quiera participar en este proceso de Barranquilleros es bienvenido. Queremos terminar el campeonato de la mejor manera. También los entes del estado pueden extendernos una mano en estos momentos”, finalizó.