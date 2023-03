Strikes y bolas del Clásico Mundial, con acento colombiano

Pero además del combinado criollo, en territorio estadounidense habrá representación colombiana en otro ámbito importante del evento: los árbitros, donde estarán el barranquillero Maikol Tibabijo y el cartagenero Ramiro Alfaro.

La presencia de los umpires nuestros en un evento de tanta envergadura representa, sin duda alguna, el crecimiento del béisbol en el país. Así lo expresó el mismo Maikol Tibabijo en conversación con EL HERALDO. Además, describió cómo fue el momento en el que recibió la noticia.

“El director de árbitros de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol me escribió, me dijo que le estaban pidiendo recomendaciones de árbitros y que iba a enviar las mías. Me dijo que estaba en la lista, que no era seguro que me llamaran. A los 20 días me llegó un correo con la invitación”, contó Maikol.

La emoción, por supuesto, fue grande. “Era uno de los propósitos de mi carrera. Yo estaba en la oficina, estaba muy alegre, le conté a mi esposa y a mis hijos, estaban todos contentos”, agregó el atlanticense, que es oriundo del barrio Montecristo.

Pero una invitación a un Clásico Mundial no se logra de la noche a la mañana. Maikol viene trabajando desde los 17 años, cuando en la escuela de su padre ayudaba a “ampayar” en los juegos. A los 25 años debutó como profesional en el béisbol colombiano y desde ahí no ha parado.