“Barranquilla siempre debe ser la casa de la Selección”: ‘Tino’ Asprilla

“Esto no es de la sede. El verdadero problema de la Selección está tanto en el entrenador como en los jugadores. Cuando las cosas van mal, no se puede salvar a nadie. Por estas eliminatorias han pasado muchos jugadores, pero Luis Díaz y Wilmar Barrios son los únicos que se han ganado el puesto. Es difícil cuando se dan las oportunidades y ninguno se afianza en el equipo titular”, dijo el legendario ex jugador colombiano.

Asprilla tiene claro que los resultados en estas dos últimas fechas de la Eliminatoria no pueden ser algo diferente a una victoria y para eso la Selección tendrá que anotar los goles que no ha logrado convertir en partidos anteriores.

“Los jugadores saben que no hay margen de error, que tienen que sumar. Todavía hay posibilidades. Lo más difícil será ganar este primer encuentro, desde hace rato venimos haciendo sumas que no se nos han dado. Esta generación es muy diferente a la nuestra. Antes ‘el Pibe’ (Valderrama) nos dejaba por lo menos cuatro mano a mano con el arquero rival, pero eso no lo hay hoy. Para marcar goles se necesitan oportunidades, eso es lo que no se ha visto en estas eliminatorias. Por eso los resultados no han sido los mejores. Yo entiendo a los delanteros”, comentó.